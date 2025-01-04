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Ankara'da Bus Driver Shot: Suspect Captured

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsü şoförünü silahla yaralayan şüpheli Ö.U. yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:47
Ankara'da Bus Driver Shot: Suspect Captured

Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartışma sonucunda belediye otobüsü şoförünü bacağından silahla yaralayan Ö.U. adlı şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, olay, saat 15:55 sularında gerçekleşti. 252 numaralı seferi gerçekleştiren otobüs, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkisinde sürücü ile yolcu Ö.U. arasında tartışmaya sahne oldu. Saldırgan davranışta bulunan Ö.U, olay yerinden kaçtı. Fakat, saat 17:40 sularında EGO'nun Atapark Hareket Noktası'na gelerek tartıştığı şoföre silahlı saldırıda bulundu.

İddialara göre, Ö.U. üç el ateş ettiği esnada, mermilerden biri şoförün bacağına isabet etti. Olay sonrası sağlık ekipleri, çağrıldığı hareket noktasında şoföre müdahale etti. EGO Genel Müdürlüğü, şoförün bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu, silahla birlikte şüpheli Ö.U.'yu tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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