Ankara'da Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yollar, günlük yaşamı ve trafiği zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:28
Ankara'da Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Dün gece etkili olan kar yağışının ardından Ankara özellikle sabah saatlerinde baş gösteren buzlanma ile mücadele ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü kentte, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Buzlanan yollarda bazı bölgelerde trafik kazaları meydana gelirken, birçok araç yolda kaldı. Özellikle işe veya okula giden vatandaşların, buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlemlendi.

Sürüş koşullarının tehlikeli hale gelmesi, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yetkililer, vatandaşları bu zorlu hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ankara kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde...

Ankara kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Ankara kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde...

Ankara kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı.

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