Ankara'da Çalı Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 17:10
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda çıkan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki vatandaşların yangın alevlerini fark ederek ihbarda bulunmaları neticesinde itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının çamlık alana sıçramasını engelleyerek kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan inceleme ise devam ediyor.

