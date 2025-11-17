Ankara'da Caz Rüzgarı: 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali ve Kerem Görsev

Ankara'da caz rüzgarı: 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali sürüyor

Ankara, Kasım ayında caz müziğinin odağı olmaya devam ediyor. Caz Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler ve büyükelçiliklerin desteğiyle düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 13 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’a kadar sürecek. Festival, "Cazın Renkleri" temasıyla 17 etkinlik ve Ankara'nın çeşitli mekanlarında gerçekleşen konserlerle sanatseverlerle buluşuyor.

Program ve konuklar

Festival programında; İlayda Hatipoğlu Quartet, Elif Canfeza Gündüz Quartet, Bilal Karaman, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan gibi isimlerin konserleri yer alıyor. Polonya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen projede Sibel Köse, Polonyalı meslektaşlarıyla sahne alacak. Ayrıca Hollandalı grup Raquel Kurpershoek Quartet ve dünyaca ünlü Madeleine & Salomon ikilisi festivale konuk olacak.

Kapanış konseri

Festival, 30 Kasım'da ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleşecek final konseriyle sona erecek. Kapanışta Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band ve Yıldız İbrahimova sahne alacak.

Kerem Görsev Quintet CSO Ada Ankara'da

Piyanist Kerem Görsev, 20 Kasım Çarşamba günü CSO Ada Ankara'da konser verecek. Görsev'e sahnede kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.

Bu yıl #cazınrenkleri temasıyla gerçekleştirilen festivalin biletleri, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

