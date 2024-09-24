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Ankara'da Çekiçle Arkadaşını Öldüren Zanlı Eğlence Mekanında Yakalandı

Ankara'da tartıştığı 65 yaşındaki arkadaşını çekiçle öldüren zanlı S.K., eğlence mekanında yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:38
Ankara'da Çekiçle Arkadaşını Öldüren Zanlı Eğlence Mekanında Yakalandı

Ankara'da Şok Edici Cinayet

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı arkadaşı Ü.U.'yu (65) çekiçle öldüren S.K. (62), eğlence mekanında polis tarafından yakalandı.

Yangın Sonrası Bulunan Ceset

Olay, Yaşamkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çıkan yangının ardından, Ü.U.'nun cesedi evde bulundu. Yapılan incelemelerde, yalnız yaşayan Ü.U.'nun başına darbe alarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polisi Atlatma Çabası

Emniyet güçleri, Ü.U.'nun cinayetinin araştırılması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu çalışmalar sonucunda, zanlının olaydan kısa bir süre önce evden ayrıldığı belirlendi. Kimliğinin tespit edilmesi ihtimaliyle paniğe kapılan S.K., AŞTİ'ye giderek bir süre yolcu gibi davranmaya çalıştı.

Eğlence Mekanında Yakalandı

Yapılan takip sonrasında, Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında bulunduğu tespit edilen S.K., burada gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçunu kabul ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Adaletin Önünde Hesap Verecek

Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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