Ankara’da Cezayir Bağımsızlık Günü’nün 71. Yılı Kutlandı

Ankara’da Cezayir Bağımsızlık Günü’nün 71. yıldönümü kutlandı

Konsolosluk etkinliğinde siyaset ve diplomasi bir araya geldi

Ankara’da bir otelde düzenlenen programla Cezayir Bağımsızlık Gününün 71’inci yıldönümü kutlandı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Boumediene Guennad, Cezayir’in kalkınma ve ekonomik konumuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bunun en iyi göstergesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Cezayir’in insani gelişmişlik açısından Afrika’nın önde gelen ülkeleri arasında gösterilmesidir. Ekonomik güç bakımından ise Cezayir, Afrika’da üçüncü, Arap dünyasında dördüncü sıradadır. Bu çerçevede Eylül 2025’te Cezayir’de düzenlenen 4. Afrika İç Ticaret Fuarının büyük başarısını burada örnek olarak göstermek uygun olacaktır. Bu fuar, Afrika ülkeleri delegasyonlarına Cezayir’in kaydettiği büyük ilerlemeleri yerinde görme fırsatı sunmuş ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamıştır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinin gururla anıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cezayir halkının özgürlük uğruna sergilediği mücadele, inanç ve kararlılıkla yazılmış bir bağımsızlık destanı olarak insanlık tarihindeki yerini almıştır. Türkiye olarak istiklaline ve istikbaline yürekten bağlı bir milletin evlatları olarak bu direnişi bağımsızlık iradesinin sarsılmaz bir tezahürü olarak görüyoruz," dedi.

Bakan Göktaş, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Cezayir’de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün 71. yıldönümünde Cezayir’in ve Türkiye’nin bağımsızlığı için fedakârca mücadele edenleri hayırla yâd ediyorum. Bu güçlü bağlara Cezayir’de büyükelçi olarak görev yaptığım dönemde yakından tanıklık etmek benim için büyük bir gurur vesilesidir. Sürekli yakından takip ettiğim Türkiye-Cezayir ilişkileri, iki ülke liderlerinin vizyoner iradesiyle son yıllarda yeni bir ivme kazandı."

İkili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2023’teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan ortak bildiri ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde ülkemizde yakın zamanda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine inanıyoruz. En üst düzeyde sergilenen bu güçlü irade sayesinde ülkelerimizin ve bölgemizin ortak yararına, her alanda iş birliğimizi kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu doğrultuda Afrika’daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir’le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Boumediene Guennad, Cezayir Bağımsızlık Günü dolayısıyla birlikte pasta kesti.

