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Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen cip kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:21
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, devrilen cipin yol açtığı olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çubuk Ankara kara yolu Yenice Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 06 CFJ 961 plakalı cip, sürüş sırasında kontrol kaybına uğrayarak devrildi.

Savrulan araç, Esenboğa Havaalanı yakınlarındaki tellere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'e yaptığı ihbar üzerine olay yerine derhal güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan A.C.K. hayatını kaybederken, sürücü B.K. yaralanarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, A.C.K'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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