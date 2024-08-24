Ankara'da Çocuğu Isıran Sokak Köpeği 10 Gün Sonra Alındığı Yere Bırakılacak

Ankara'da Çocuk Isırma Olayı Sonrası Önlemler Alınıyor

Etimesgut ilçesinde bir çocuğu ısıran sokak köpeği, 10 günlük gözetim süresinin ardından alındığı yere bırakılacak. Belediyenin çeşitli adımları ve sağlık kontrolleri üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Beşikçioğlu'ndan Açıklama

Başkan Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Y.K. isimli bir çocuğun, yeşil küpeli bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve bu durumun büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne ait bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü ve bir kısmı sahiplendirildi." dedi.

Sokak Hayvanlarına Dikkat

İlçede diğer bölgelerden bırakılan sokak köpeklerinin sayısında gözlemlenen artışa dikkat çeken Beşikçioğlu, bunun, can dostlarının korunmasına yönelik yaptıkları çalışmalar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini ifade etti. Çocukların ve vatandaşların sağlığının öncelikli olduğunu vurguladı.

Başkan ayrıca, ısırılan çocuğun sağlık durumunun titizlikle takip edildiğini ve uygun sağlık raporlarının halkla paylaşıldığını kaydetti. Hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Toplumun Duyarlılığı Önemli

Beşikçioğlu, "Sokak hayvanları ile ilgili her şikayet ciddiyetle değerlendirilmektedir. Hayvanseverlerimizden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur." diyerek sürecin önemine vurgu yaptı.