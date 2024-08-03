Ankara'da Çocuk İstismarı Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Ankara'da Çocuk İstismarı Suçundan Aranan Fail Yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla aranan ve 47 yıl 6 ay hapis cezası onaylanmış olan bir şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon Hakkında Detaylar

Jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik düzenlediği kapsamlı bir çalışma kapsamında, M.Y. adlı failin izini sürdü. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, suçlunun Keçiören bölgesinde olduğu tespit edildi.

Adli İşlem Süreci Başladı

Yetkililer, yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Bu tür suçların önlenmesi ve faillerinin adalet önüne çıkarılması adına yürütülen çalışmalar kesintisiz olarak devam edecek.