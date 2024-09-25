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Ankara'da Çocuk Kavgası Büyüdü: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Ağır Yaralı

Ankara'da çocuklar arasındaki tartışma aileleri de dahil ederek korkunç bir kavgaya dönüştü.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:40
Ankara'da Çocuk Kavgası Büyüdü: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Ağır Yaralı

Ankara'da Yaşanan Olay

Başkent Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 13 yaşındaki çocuklar arasında çıkan bir tartışma ailelerin müdahil olmasıyla trajik bir kavgaya dönüştü. Çocuklar M.N.A. ve henüz kimliği bilinmeyen bir arkadaşı, belirsiz bir sebepten dolayı aralarında tartışmaya başladı.

Baba ve Oğlu Olay Yerinde

Olayın ardından M.N.A., durumu babası Mustafa A.'ya (45) bildirdi. Baba, oğluyla birlikte tartıştığı çocuğun evine gitmekte gecikmedi. Ancak burada, Mustafa A. ile diğer ailenin üyeleri H.I. ve A.I. arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Korkunç Sonuçlar

Bu kavga sırasında A.I, hem Mustafa A. hem de oğlu M.N.A.'yı bıçakladı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis duruma müdahale etmek için hemen olay mahalline sevk edildi.

Baba Mustafa A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A.'nın ise ağır yaralı durumda hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaşananların ardından şüphelileri yakınlardaki bir akraba evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bu üzücü olay, aile bağlarının ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi ve toplumsal huzurun önemini hatırlattı.

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