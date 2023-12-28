Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki 3 otobüsün dahil olduğu korkunç trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sakarya’nın Kuzey Marmara Otoyolu’nda İstanbul yönünde 3 otobüsün neden olduğu zincirleme kaza sonucu 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 8 kişinin hayat mücadelesi devam ediyor. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya’nın Kuzey Marmara Otoyolu’nda sisli havada meydana gelen zincirleme kaza 10 kişinin canına mal oldu, 59 kişi de yaralandı. Kaza, sol şeritteki kamyonetin yavaşlamasıyla başladı ve arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazaya karışan araçlar sol şeritte durdu ve otobüsten inen bazı yolcular yola saçıldı. Görüş mesafesinin azaldığı yolda, peş peşe gelen 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR dahil 5 araç daha kaza yaptı. Kazada hayatını kaybedenler arasında yola düşen otobüs yolcuları da vardı.

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kaza ile ilgili olarak "Tüm ekiplerimiz burada. Olay yeri inceleme ekipleri sahada. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. İlk küçük aracın TIR'a çarpması nedeniyle kazanın başladığı belirtiliyor. Daha sonra diğer araçların çaptığı şeklinde. İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmı, araçlardan inen yayalara, başka bir aracın çarptığı şeklinde." dedi.

Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü göz altına alındığı bilgisi de elde edildi.