Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü mensuplarına ilişkin görüntüler paylaştıkları ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlendi.

Sosyal medyada DEAŞ terör örgütü mensuplarına ilişkin görüntüler paylaşan 10 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri belirlendi. Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.