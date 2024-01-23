Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içinde yer alarak faaliyette bulunduklarını açıkladı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yaptığı çalışmalarda, 4 kişinin DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlara devam ediyor.

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