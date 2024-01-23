Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında
Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içinde yer alarak faaliyette bulunduklarını açıkladı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yaptığı çalışmalarda, 4 kişinin DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlara devam ediyor.