Ankara'da Dehşet Veren Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan trajik bir otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenmeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Olayın Detayları

Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobilde bulunan Berat Y. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişi, çevredekilerin yardımına koşmasıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerine hızla intikal eden polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırdı.

Trafik Aksaklıkları ve Normalleşme Süreci

Kaza sonrasında, Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.