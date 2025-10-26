Ankara'da Demetevler Metro İstasyonunda Duman Paniği

Yenimahalle'deki Demetevler Metro istasyonunda yükselen dumanlar nedeniyle yolcular tahliye edildi, itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 01:46
Yenimahalle'de istasyon tahliye edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro istasyonunda yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, istasyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında araçtan duman çıktığını gören yolcular paniğe kapıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı.

Bölgedeki ulaşım ise aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlanıyor.

