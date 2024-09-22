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Ankara'da Deprem Hasarlı Araç Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Ankara'da yasa dışı motor değişimi yapan 4 kişi gözaltına alındı. Olay, depremde hasar gören araçlarla ilgili olarak yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:18
Ankara'da Deprem Hasarlı Araç Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Ankara'da "Change" Operasyonu

Ankara'da, deprem nedeniyle hasar gören araçların motorlarının yasa dışı yöntemlerle başka araçlara takılması üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kullanılamaz hale gelen araçların motorlarının, çalıntı veya hacizli araçlarla değiştirildiği belirlendi.

Olayın Gelişimi

Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi bölgesindeki 4 farklı oto yedek parça satışı yapan iş yerinde gerçekleştirilen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan detaylı kontrollerde, kimlikleri belirsiz ve şasi numaraları silinmiş, toplamda 31 motor ve 19 şanzıman ele geçirildi.

Kapsamlı İnceleme Bekleniyor

Ele geçirilen parçaların, kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği bildirilirken, olayın daha geniş boyutlarının tespit edilmesi bekleniyor.

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