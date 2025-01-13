Ankara'da Dernek Başkanının Eşinden Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Haraç Skandalı: İki Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma, dikkat çekici bir gelişme ile sonuçlandı. Dernek başkanının eşi E.K.'ye yönelik haraç talebi üzerine, iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'dan dernek başkanının eşi E.K.'yi telefonla arayan şüpheliler, "Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon lira ceza kestik." şeklinde tehditte bulunarak haraç talep ettiler. E.K., yaşanan olay sonrası polise başvurdu.

Güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle E.K., şüphelilerle Ankara'daki bir kafede buluştu. Yapılan operasyon neticesinde, tanımlanan iki zanlı T.G. ve T.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, derneklerin şeffaflığını ve haksız kazanç elde etme girişimlerine karşı mücadeleyi bir kez daha gündeme getirdi.