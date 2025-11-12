Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi

Yenimahalle İvedik OSB'de YNS Gıda'ya baskın

Yenimahalle ilçesinde, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde faaliyet gösteren YNS Gıda Şirketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 63 bin 795 kilogram sağlıksız et ürünü ele geçirildi.

Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Olay yerinde ayrıca Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri et işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde dondurucularda hayvan derileri, tavuk derileri ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. İncelemede, 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde ile 34 bin 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya arz edilecek nihai ürün bulunduğu belirlendi.

Sağlık ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle 3 şahsa yönelik olarak Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

