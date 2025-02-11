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Ankara'da Devrilen Su Yüklü Kamyon 4 Araca Çarptı: Kazada Yaralı Yok

Ankara'da su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:10
Ankara'da Devrilen Su Yüklü Kamyon 4 Araca Çarptı: Kazada Yaralı Yok

Ankara'daki Zincirleme Trafik Kazası

Başkent Ankara'da, Çevreyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aracın karıştığı bir olay yaşandı. Pursaklar istikametine seyreden İbrahim D. yönetimindeki 06 GG 596 plakalı su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen Kamyon Üç Araca Çarptı

Kazanın ardından kamyon, Oğuz H. yönetimindeki 06 T 1477 plakalı taksi ile Sabri S. idaresindeki 06 BZ 5334 plakalı kamyonet ve Ünal Ö.’nün kullandığı 55 RJ 674 plakalı minibüse çarparak durabildi. Neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı; ancak kazaya karışan 4 araçta hasar meydana geldi.

Yol Güvenliği ve Temizlik Çalışmaları

Kazanın ardından kamyondan yola savrulan su şişeleri, karayolları ve trafik ekipleri tarafından toplandı. Sürücü İbrahim D., "Aracım yüklü olduğu için frenim tutmadı. Öndeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca sürdüğüm araç devrildi." açıklamasında bulundu. Ayrıca taksi sürücüsü Oğuz H., aracındaki yolcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara Çevreyolu, Pursaklar...

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara Çevreyolu, Pursaklar istikametinde seyreden İbrahim D. idaresindeki su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu. Kamyondan yola savrulan su şişeleri, Karayolları ve trafik ekiplerince toplandı.

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara Çevreyolu, Pursaklar...

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara Çevreyolu, Pursaklar istikametinde seyreden İbrahim D. idaresindeki su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu. Kamyondan yola savrulan su şişeleri, Karayolları ve trafik ekiplerince toplandı.

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