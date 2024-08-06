Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü

Ankara'da Yaşanan Trajedi

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan bir apartmanda, evdeki doğal gazın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Patlama, Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında gerçekleşti. Patlamanın ardından alevlerin yükselmesiyle birlikte bölge adeta savaş alanına döndü.

Acil Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbarlarla birlikte, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hayatını Kaybeden Kişi

Evde yapılan incelemeler neticesinde, Kemal Altuğ isimli 37 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Mahalleli Şikler Yaşadı

Olay anında iş yerinde bulunan Tuncay Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki evlerin camlarının kırıldığını belirtti. Mahalle sakinleri, olayın şokunu yaşadılar.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.