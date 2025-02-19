Ankara'da Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu", Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri masaya yatırıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, sempozyumun açılış konuşmasında, toplum sağlığını en üst seviyeye taşımayı ve gelecekte daha sağlıklı bir Türkiye bırakmayı amaçladıklarını belirtti. Kurtcebe, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızca normal doğumu teşvik etmek ve sezaryen oranlarını düşürmek için 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla Normal Doğum Eylem Planı hazırladık." ifadelerini kullandı.

Normal Doğum ve Sezaryen Arasındaki Farklar

Kurtcebe, normal doğumu; anne ve bebek sağlığını koruyan ve annenin gebelik öncesi yaşantısına hızlı bir dönüş sağlayan doğal bir süreç olarak tanımladı. Sezaryenin ise yalnızca tıbbi gereklilik durumunda tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. "Tıbbi endikasyon olmaksızın uygulandığında, sezaryenin anne veya bebek açısından yararlı olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır." dedi.

Son yıllarda dünya genelinde ve Türkiye'de sezaryen oranlarında ciddi artışların yaşandığına dikkat çeken Kurtcebe, "Dünya genelinde sezaryen oranı son 30 yılda yüzde 7'den yüzde 21'e yükseldi. Türkiye'de ise bu oran, 2000'li yılların başında yüzde 20 iken, 2023 itibarıyla yüzde 61'in üzerine çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Ebelik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Kurtcebe, anne adaylarının doğum hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarının önemine değinerek, "Anne adaylarının bilgisizliği, sezaryeni daha güvenli bir seçenek olarak algılamalarına neden olabiliyor. Bu nedenle, Gebe Okulları ve Her Gebeye Bir Ebe uygulamalarını başlattık." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, şu an her 10 doğumdan 6'sının sezaryenle gerçekleştiğini belirtti. Bu oranın anormal düzeyde olduğuna dikkat çeken Atak, sempozyumda elde edilen bilgilerin normal doğum süreçlerini güçlendireceğini umduğunu söyledi.

Sempozyum, uzmanların katılımıyla "Doğuma Genel Bakış", "Doğum Sürecinde Hukuki Boyut" ve "Doğuma Rehberlik ve Güçlendirilmiş Ebelik" gibi çeşitli oturumların ardından, "Doğumda Ebelerin Gücü: Uygulamalı Doğum Kursu" ile sona erdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde, "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (ortada) ve Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak (solda) da katıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde, "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (ortada) ve Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak (solda) da katıldı.