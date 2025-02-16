Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılamaya göre, dolandırıcılık yaparak vatandaşları mağdur eden suç örgütüne yönelik Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Koordineli Operasyon

Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi. Yapılan baskınlarda, şüpheliler yakalanırken, toplam 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Bu tabalardan birinin, anahtarlık görünümünde ve suikast amacıyla tasarlanmış kısa menzilli bir silah olduğu tespit edildi.

Mağdurların Zararı 17 Milyon Lira

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, yapılan açıklamada, sahte senetler ve şantajla baskı altına alınan mağdurların toplamda 17 milyon lira dolandırıldığının belirlendiği ifade edildi.

Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin anahtarlık görünümünde, kısa menzilli ve suikast amacıyla tasarlanmış olduğu belirlendi.