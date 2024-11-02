Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi hafif yaralandı. Kaza, Altınay Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

M.T. yönetimindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarparak kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonrasında dolmuşun devrilmesiyle birlikte içeride bulunan 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü. Öte yandan, devrilen dolmuş ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.