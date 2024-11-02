DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.383.856,61 -0,46%

Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:38
Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi hafif yaralandı. Kaza, Altınay Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

M.T. yönetimindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarparak kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonrasında dolmuşun devrilmesiyle birlikte içeride bulunan 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü. Öte yandan, devrilen dolmuş ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6. İnsani Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
3
İskenderun'daki İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Sosyal Medya Fenomeni Peanut'a Ötenazi Uygulandı
5
İsrail Ordusu, Gazze'de Daha Fazla Asker Kaybı Açıkladı
6
Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Mesejler ve TRT World Citizen Festival'ın Önemi
7
İsrail'in Gazze'de Gazeteci Ölümleri

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor