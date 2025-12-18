DOLAR
Ankara'da EGO Otobüs Camı İçin 11 Ay Sonra Gelen Ceza Aileyi Mağdur Etti

Ankara'da EGO otobüsünde cam kırılması sonrası Nigar Sarıtepe'ye 11 ay sonra faiziyle 5.229 TL tutarında ceza gönderildi; aile yetkililerden yardım istiyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:18
Ankara'da EGO Otobüs Camı İçin 11 Ay Sonra Gelen Ceza Aileyi Mağdur Etti

Ankara'da EGO Otobüsünde Kırılan Cam İçin 11 Ay Sonra Ceza İddiası

Olay ve ailenin talebi

Ankara'nın Mamak ilçesine gitmek üzere bindiği EGO otobüsünde kolunun camla çarpışması sonucu camın kırıldığını belirten Nigar Sarıtepe, olaydan yaklaşık 11 ay sonra faiziyle birlikte 5 bin 229 lira tutarında ceza aldığını iddia etti. Sarıtepe çifti, mağdur olduklarını belirterek hem cezaya itiraz ettiklerini hem de çocukları için iş ve sağlık desteği talep ettiklerini açıkladı.

Olayın Ocak 2025'te Yeşilbayır-Mamak hattında gerçekleştiğini söyleyen Sarıtepe, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak uzun süre herhangi bir işlem görmediklerini ifade etti.

Aileden ayrıntılar ve talepler

Mağduriyetlerini anlatan Nigar Sarıtepe'nin ifadeleri şöyle:

"Kolum cama değdi, düşmedim bile ama cam paramparça oldu"

"Yeşilbayır’da oturuyorum, Ocak 2025’te Mamak’a gitmek için belediye otobüsüne bindim. İnmek için butona basıp ve kapıya doğru geldiğim anda birden kolum cama değdi, düşmedim bile ama cam paramparça oldu. Ondan sonra bekledik, yolcular indi, polisler geldi. Otobüs fren yapmamıştı, düşmedin bile. Polisler sende suç yok dedi, eve gittim. Tam 11 ay sonra yani geçen ay ceza geldi. Postacı abla cezanız var dedi. Birilerine sorduk, eğer bunu ödemezsek her gün faiz geliyormuş. Cuma günü gelmişti, pazartesiye kadar 45 lira faiz işlemişti. Hemen biz de korkudan ödedik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Suçsuz yere hiçbir şey yapmadık, biz emekli bir insanlarız. Özel bir çocuğum var, kalp hastası ve iş bulamadı. Çocuğumun yüzde 75 engelli raporu var, KPSS’ye girdi 72 puan aldı ama yerleşemedi. Yetkililerden yardım istiyorum"

Eş Eyüp Sarıtepe de durumun haksız olduğunu belirterek yetkililerden destek talep etti. Eyüp Sarıtepe'nin ifadeleri şöyle:

"Çocuğum ameliyat olacak, yetkililerden yardım istiyorum"

"Bize 11 ay sonra icra kağıdı geldi. Mahkemeye çağırmadılar, bir yere çağırmadılar. Pamuk ipliğine mi bağlı otobüsün camları. Kim cama yaslanmıyor? Herkes yaslanıyor, vatandaş mı suçlu? Otobüste suç yok mu? Otobüsün camı eski. Vatandaşın cebinden neden para alıyorlar? Yazık değil mi bize? Ben bir mağdurum çünkü yüzde 75 raporlu çocuğum var. Devletten bir iş istiyorum. Çocuğum ameliyat olacak, yetkililerden yardım istiyorum"

Aile, cezanın iptali ve maddi manevi mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden müdahale talep ediyor.

