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Ankara'da El Salvador'un Bağımsızlığı Kutlandı

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yılı, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Dışişleri Bakanlığı temsilcileri etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:26
Ankara'da El Salvador'un Bağımsızlığı Kutlandı

El Salvador'un Bağımsızlığı İçin Önemli Bir Kutlama

El Salvador’un bağımsızlığının 203. yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlik, El Salvador’un Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri Etkinlikte

Resepsiyona, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Tarihsel İlişkiler Vurgulandı

Bakan Yardımcısı Ekinci, yaptığı konuşmada, Türk hükümeti ve halkı adına El Salvador'un bağımsızlık yıl dönümünü kutladı ve 1884 yılında El Salvador Devlet Başkanı Rafael Zaldivar tarafından 2. Abdülhamid’e gönderilen mektubun iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcını oluşturduğunu belirtti.

Türkiye ve El Salvador Arasındaki Dayanışma

Ekinci, El Salvador'un Türkiye’ye karşı gösterdiği destekten bahsederek, 6 şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde El Salvador’un gönderdiği 111 kişilik arama ve kurtarma ekibiyle birlikte 6 ton insani yardımı hatırlattı.

İkili İlişkilerde İleriye Dönük Hedefler

Ekinci, El Salvador ile diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü olduğunu vurguladı ve iki ülkenin ticaret hacminin artırılması için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. El Salvador’un tarihi en büyük özel yatırımına Türk bir şirketin imza atacak olmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine bir örnek oluşturduğunu belirtti.

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi'nin Mesajı

El Salvador’un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığının 203. yıl dönümünü kutladıklarına dikkat çekti ve El Salvador'un Türkiye ile olan işbirliklerini çeşitlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Yatırım ve İşbirliği Fırsatları

Calderon, El Salvador’daki Türk yatırımlarının özel sektör için önemli olduğunu vurgulayarak Acajutla Limanı ile La Union Limanı için yapılan 1,615 milyar dolarlık yatırımı aktardı. Ayrıca, tarım sektöründe kahve ve kakao çekirdekleri gibi emtiaların ithalatı ile birlikte ticaret akışının artırılması hedeflendiğini ifade etti.

İnsanlık Yardımı ve Acil Durum İşbirlikleri

Calderon, iki ülke arasındaki işbirliğinin acil durum ve afet yardımını kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti. El Salvador’da yaşanan sellerden dolayı Türkiye’nin desteği için minnettarlığını dile getirdi.

Etkinlikte Kültürel Gösteriler

Kutlama etkinliği çeşitli El Salvador geleneksel dans gösterileri ve ülkeye ait yiyeceklerin ikramıyla renklendirildi.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El...

El Salvador'un bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un (sağda) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağ 2) yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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