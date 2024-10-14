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Ankara'da Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 380 Yeni Araç

Ankara'da emniyet ve jandarma teşkilatlarına katılan 380 yeni araçla güvenlik hizmetleri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:59
Ankara'da Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 380 Yeni Araç

Ankara Güvenlik Güçlerine Yeni Araçlar Katıldı

Ankara'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı filosuna 380 araç eklenmesi dolayısıyla düzenlenen teslim töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Vali'nin Açıklamaları

Törende konuşan Vali Vasip Şahin, "Toplumun huzuru ve güvenliğinin sağlanması için emniyet ve jandarma mensuplarımızın ekipman ve personel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu" vurguladı. Şahin, yeni araçların personelin hizmet standartlarını artıracağına dikkat çekti.

Yeni Araçların Dağılımı

Toplamda 2 bin 854 araca 288 yeni araç eklendi. Bu araçların 206'sı trafik ekiplerine, 82'si ise asayiş birimlerine tahsis edildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nın filosu da 528 araçla birlikte toplamda 620 araca ulaştı.

Koordineli Çalışmalar

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, iki kuruluşun iş birliğiyle emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Yalçınkaya, yeni araçlarla birlikte hem trafik hem de asayiş hizmetlerinin iyileşeceğini ifade etti.

Hızlı Müdahale İmkanı

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise yeni araçlarla birlikte olaylara müdahale süresinin %30 oranında kısalacağını açıkladı. Dinç, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için yeni araçların ekiplerine hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından polis ve jandarma ekipleri, yeni araçlarıyla siren çalarak konvoy oluşturdu.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl...

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde teslim töreni düzenlendi.

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