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Ankara'da Endonezya'nın 79. Bağımsızlık Yılı Kutlaması

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:39
Ankara'da Endonezya'nın 79. Bağımsızlık Yılı Kutlaması

Ankara'da Endonezya'nın Bağımsızlığının 79. Yılı Kutlandı

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da anlamlı bir resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinliğin ev sahipliğini Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama üstlendi.

Tüm İsimler Bir Arada

Katılımcılar arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'den çeşitli milletvekilleri ve pek çok diplomatik misafir yer aldı.

Bakan Güler'in Mesajları

Konuşma yapan Bakan Güler, Endonezya'nın Milli Günü’nü içten dileklerle kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Güler, Endonezya'nın bağımsızlığı uğruna mücadele eden kahramanları anarak, ülkenin Türkiye için özel bir konumda olduğunu vurguladı.

Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Güler, iki ülke arasındaki uzun tarihli dostluk ve işbirliğinin günümüzde de devam ettiğini belirterek, ''Endonezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından biridir'' ifadelerini kullandı.

Güler'in Takdiri

Güler, Türkiye'nin doğal afetlere karşı sergilenen dayanışmanın ve askeri-savunma işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ''Dostluğumuz her alanda güçlenecek'' dedi.

Büyükelçi Purnama'nın Mesajı

Büyükelçi Purnama, bağımsızlıklarını kutlarken, 2045 yılına kadar dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediklerini beyan etti. Ayrıca, ''Türkiye'nin desteği bizim için çok değerlidir'' diye ekledi.

Ortak Projeler ve Gelecek Vizyonu

Purnama, iki ülke arasındaki işbirliklerinin zenginleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ticaret, yatırım, sağlık ve altyapı alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Destek Çıktı

Büyükelçi, Gazze halkına destek vermeyi sürdürme kararlılığını dile getirerek, ''Filistin halkını asla geride bırakmayacağız'' şeklinde konuştu.

Kültürel Zenginlik

Etkinlikte, Endonezya'nın geleneksel dansları sergilenerek misafirlere hem Endonezya hem de Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi....

Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) katıldı.

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