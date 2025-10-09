Ankara'da Erzurum Cağ Kebabı ve Çeçil Peyniri Festivali başladı

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan festivalde Erzurum'un yöresel lezzetleri ve ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Standlar ve sergilenen ürünler

Yaklaşık 50 firma tarafından kurulan stantlarda coğrafi işaretli ürünler, göğermiş çeçil peyniri, yayık tereyağı, karakovan balı, dut pestili, İspir fasulyesi, pestil, köme, kuşburnu, burma kadayıfı, cağ kebabı, eski kaşar, tandır lavaşı, kete ile Oltu taşı takı ve tespihleri sergilendi.

Organizatörün açıklaması ve dağıtım

Organizasyon temsilcisi Mehmet Eren Coşkun, festivalin ilk kez Ankaralılarla buluştuğunu belirterek, 'Festivalimizle İspir fasulyesi, çeçil peyniri gibi ürünlerimizi, cağ kebabını tanıtmaya geldik. Buradaki esnafımız Erzurum yöresinden geldi. Aramızda farklı yörelerden esnafımız da var. Festivalimizde yaklaşık 50 firma yer alıyor. Esnafımız ürünleri Erzurum yöresinden getirdiği ve fuar organizasyonu olduğu için fiyatlar da oldukça uygun.' dedi.

Coşkun, vatandaşlara ücretsiz çeçil peyniri hediye edildiğini, festival süresince 1 ton çeçil peyniri ve 500 kilogram İspir fasulyesi dağıtılacağını aktardı ve tüm vatandaşları festivale davet etti.

Ziyaretçi görüşleri ve etkinlik programı

Katılımcılardan Tolga Polater, 'Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Buraya alışverişe geldik. Çok sevdiğimiz, vazgeçemediğimiz çeçil peyniri ve İspir fasulyesi hediye edildi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Festivalde çocuklara yönelik etkinlikler, folklor gösterileri, halk oyunları ve yöresel sanatçılar yer alacak. Etkinlik 12 Ekim'de sona erecek.

