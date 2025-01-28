Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Meryem D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde, 26 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Meryem D. eşi Yücel D. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, Yücel D. eşi Meryem D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Yücel D. aynı bıçakla kendine de zarar vererek boğazından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Ancak Yücel D., hastaneye sevk edilirken hayatını kaybederken; Meryem D. hastanede tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem D., yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Bu olay, aile içi şiddet konusundaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.