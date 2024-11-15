Ankara'da Eşini Yaralayan Kadın Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Olay Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde Gerçekleşti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 66 yaşındaki S.S.K., eşini bıçakla yaraladıktan sonra hayatını kaybetti.

İhbar Üzerine Olay Yeri İncelendi

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri evde bıçakla yaralanmış halde bulunan S.S.K.’yı acil servisle hastaneye kaldırdı.

Kaçan Kadın Baygın Halde Bulundu

Olayın ardından kocasını yaraladıktan sonra evden ayrılan 65 yaşındaki S.K.'nın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yetkililer, S.K.'yı ilçedeki bir parkın karşısında baygın halde buldu ve hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, S.K. burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp Krizi Neden Oldu

Yapılan kontroller sonucu S.K.'nin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, suç aleti bıçağın evde bulunduğu açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.