Ankara'da Eski Kız Arkadaşının Annesini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Ankara Kahramankazan'da, eski kız arkadaşının annesini silahla yaralayan zanlı A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:52
Ankara'da Eski Kız Arkadaşının Annesini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Silahlı Saldırı: Eski Kız Arkadaşının Annesi Yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, eski kız arkadaşının annesini silahla yaralayan şüpheli A.A. yapılan operasyon sonucu tutuklandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, A.A, Atatürk Mahallesi Hürriyet 1 Sokak'taki bir apartmana gelerek eski kız arkadaşı S.T.'nin evini hedef aldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine, A.A, pompalı tüfekle ateş etti.

Bu esnada, kapının arkasında bulunan S.T’nin annesi P.T., isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Omzundan yaralanan P.T, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, zanlı A.A. yanında bulunan tüfek ve bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu olay, Ankara’da silahlı saldırıların artış göstermesi endişelerini beraberinde getiriyor.

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