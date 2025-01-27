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Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:45
Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da Evde Yangın Paniği

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan bir ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Güçlükaya Mahallesi Kangal Sokak'taki bir binanın bodrum katında çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ardından anında police ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek daha büyük bir faciayı önledi.

Dumandan Etkilenenler İçin Anında Müdahale

Yangın sırasında evde bulunan apartman sakinlerinden 8 kişi, dumandan etkilenerek sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından, etkilenen bireyler için sağlık durumu takip edildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Olay sonrası hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir tahkikat başlatıldı. Yangın sonrası oluşan hasarın boyutu henüz belirlenememiştir.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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