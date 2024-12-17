Ankara'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Ankara'daki FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri olduğu gerekçesiyle yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, toplam 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Organize Operasyonlarla Gözaltılar Devam Ediyor

Güvenlik ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler arasında yaptıkları operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştiren “mahrem hizmetler” yapılanmasıyla bağlantılı olarak, daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelden 4'ü mahrem imam olmak üzere toplam 17 kişinin daha gözaltına alınması için karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerine devam ediyor.