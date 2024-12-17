DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,76 -0,09%
ALTIN
2.987,17 -0,27%
BITCOIN
3.739.572,88 -0,82%

Ankara'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:51
Ankara'da FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Ankara'daki FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri olduğu gerekçesiyle yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, toplam 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Organize Operasyonlarla Gözaltılar Devam Ediyor

Güvenlik ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler arasında yaptıkları operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştiren “mahrem hizmetler” yapılanmasıyla bağlantılı olarak, daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelden 4'ü mahrem imam olmak üzere toplam 17 kişinin daha gözaltına alınması için karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerine devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
2
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
5
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
6
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı
7
Türkiye'de 2023'te 86 Ton Uyuşturucu ve 105 Milyon Hap Ele Geçirildi

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor