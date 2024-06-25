Ankara'da FETÖ Soruşturması! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan gizli yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bu operasyon, örgütün sivil imamlarıyla sabit telefon hatları üzerinden iletişim kuran kişileri hedef alıyor.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN ŞÜPHELİLER

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 1'i mahrem imam, 14'ü aktif görevdeki asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu şüpheliler, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmaya başlandı.