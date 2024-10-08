DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.902,26 0,28%
BITCOIN
2.133.285,02 1,26%

Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 39 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 39 kişi için gözaltı kararı verdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:27
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 39 Gözaltı Kararı

Ankara’da FETÖ Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına dair önemli bir soruşturma başlattı.

39 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 39 şüpheli için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu şüphelilerin listesinin, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda ortaya çıktığı vurgulandı.

Gözaltı kararı verilenlerden 8’i “mahrem imam” olarak tanımlanırken, diğerleri arasında 2 görevde, 2 ihraç subay, 14 astsubay (7 görevde, 7 ihraç), 2 görevde uzman çavuş ve 11 eski askeri öğrenci bulunuyor.

Örgütle İletişim Yöntemleri Belirlendi

Şüphelilerin, FETÖ’nün haberleşme yöntemlerinden biri olan "kontörlü sabit hatlar" aracılığıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu durum, örgütün gizli iletişim tekniklerinin sürdüğünü göstermektedir.

Yakalama İşlemleri Sürüyor

Zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlar Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu gelişmeler, devletin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj
2
Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: 1974 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sporculara Vergi Denetimi: Kayıt Dışı Gelirler Mercek Altında
5
Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı
6
2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı
7
Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor