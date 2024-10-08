Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 39 Gözaltı Kararı

Ankara’da FETÖ Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına dair önemli bir soruşturma başlattı.

39 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 39 şüpheli için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu şüphelilerin listesinin, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda ortaya çıktığı vurgulandı.

Gözaltı kararı verilenlerden 8’i “mahrem imam” olarak tanımlanırken, diğerleri arasında 2 görevde, 2 ihraç subay, 14 astsubay (7 görevde, 7 ihraç), 2 görevde uzman çavuş ve 11 eski askeri öğrenci bulunuyor.

Örgütle İletişim Yöntemleri Belirlendi

Şüphelilerin, FETÖ’nün haberleşme yöntemlerinden biri olan "kontörlü sabit hatlar" aracılığıyla irtibat kurdukları belirlendi. Bu durum, örgütün gizli iletişim tekniklerinin sürdüğünü göstermektedir.

Yakalama İşlemleri Sürüyor

Zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlar Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu gelişmeler, devletin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini gözler önüne seriyor.