Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu'ndan Önemli Adım

Filistin Dayanışma Platformu'ndan Müdahillik Talebi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu.

Basin Açıklaması ve Protests

Platform üyeleri, Ankara Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı ve bu esnada İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

HUKAD'dan Kritik Açıklamalar

Hukukçu Kadınlar Derneği (HUKAD) Genel Başkanı Figen Şaştım, İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını ve 40 binden fazla masum insanın öldüğünü belirtti. Şaştım, tüm İslam ülkelerini ve halkını bu zulme karşı birlik olmaya çağırdı.

İsrail'in Yargılamaları ve Mevzuat Sorunları

Kudüs Bilinci Derneği Başkanı Mustafa Eminoğlu, Eygi'nin katilinin İsrail tarafından gizlenme olasılığını vurgulayarak bu durumun Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda koruma sağlamadığını ifade etti. Eminoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişikliklerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Vicdanları Yaralayan Soruşturma Süreci

Eminoğlu, Türk Ceza Kanunu madde 13 uyarınca soykırım ve insanlığa karşı suçlara yönelik bir soruşturma açılmamasının vicdanları derinden yaraladığını ifade etti. Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu. Platform üyeleri, müdahillik dilekçelerini vermelerinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı, İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu. Platform üyeleri, müdahillik dilekçelerini vermelerinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı, İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu. Platform üyeleri, müdahillik dilekçelerini vermelerinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı, İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu. Platform üyeleri, müdahillik dilekçelerini vermelerinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı, İsrail'i protesto eden sloganlar attı.