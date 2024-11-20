Ankara'da Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım Raporu Açıklandı

7 Ekim 2023'ten 1 Ocak 2024 tarihleri arasında işgalci İsrail, 9 bin 100 çocuğu katletti. Bu çarpıcı veri, "Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım Raporu"nda yer aldı. Rapor, Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu ile Kudüs ve Hukuk Platformu tarafından hazırlandı.

Raporun Sunumu

Avukat Sümeyye Eminoğlu, raporu Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda düzenlenen bir programda sundu. Eminoğlu, raporda, İsrail'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmasına rağmen çocuk hakları ihlallerine sistematik bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti.

Çocuk Hakları İhlalleri

Rapor, 2023 yılında işgalci İsrail tarafından Filistinli çocuklara karşı 77 yaşama hakkı ihlali, 268’den fazla yaralama, 236 tutuklama/gözaltı, 330’dan fazla mülkiyet ve barınma hakkı ihlali gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Ayrıca, 9 okulda çocukların eğitim hakkından mahrum bırakıldığı bilgisi de raporda yer aldı.

Yüzbinlerce Çocuğun Hakları İhlal Edildi

Eminoğlu, mizansenin ciddiyetini belirtirken şunları söyledi: "İsrail'in saldırıları sonucunda yüzbinlerce çocuk temel haklardan mahrum kalmıştır. 7 Ekim 2023'ten 1 Ocak 2024 tarihine kadar işgalci İsrail, 9 bin 100 çocuğu katletti."

Saldırıların Korkunç Gerçekleri

Raporda, ölen çocukların yaklaşık %60'ının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekilen Eminoğlu, "Bu, soykırım gerçekliğini göstermektedir. İşgalci İsrail, Gazze'deki sivilleri elektrik, yiyecek ve yakıttan yoksun bırakmıştır. Ayrıca, beyaz fosfor içeren bombalarla şehri bombalamıştır," dedi.

Tarihe Kayıt Düşmek

Eminoğlu, "Bu rapor, tarihe kayıt düşmek ve soykırıma delil oluşturmak amacıyla hazırlandı," diyerek, raporda ortaya konan verilerin durumun ciddiyetini ve vahametini açıkça gösterdiğini vurguladı. Çocuk haklarının korunması için devletler ve sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rapor, 2023 yılı boyunca işgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen hak ihlallerinin toplandığı kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu ile Kudüs ve Hukuk Platformunca hazırlanan "Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım 2023 Raporu" açıklandı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programda raporu avukat Sümeyye Eminoğlu sundu.

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu ile Kudüs ve Hukuk Platformunca hazırlanan "Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım 2023 Raporu" açıklandı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programda raporu avukat Sümeyye Eminoğlu sundu.