Ankara'da Fire Ekmeklerden Üretilen 'Halk Çerez' Atıştırmalıkları Satışa Sunuldu

Ankara'da Yeni Atıştırmalık: Halk Çerez

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikasının üretim aşamasında ortaya çıkan fire ekmeklerden üretilen 'Halk Çerez' isimli atıştırmalıklar, artık Ankara Halk Ekmek büfelerinde satışa sunuluyor.

Doğal İçerikli Çerezler ve Grissiniler

ABB'den alınan bilgilere göre, şekil bozukluğu, fazla kızarıklık veya bıçak açmayan ekmeklerden elde edilen Halk Çerez, toplamda 420 ekmek büfesinden satın alınabilir hale geliyor. Ekstrüzyon yöntemiyle hazırlanan bu ürünler, 6 çeşit çerez ve 4 çeşit atıştırmalık grissini ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Obezite ve Ekmek İsrafı ile Mücadele

Bu yeni uygulama ile birlikte, hem obezitenin önlenmesi hem de ekmek israfının azaltılması hedeflenmektedir. Sağlıklı atıştırmalık seçenekleriyle Ankara halkına hizmet vermeyi amaçlayan ABB, bu projeyle önemli bir sosyal sorumluluk adımı atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikasının günlük çıkan ve üretim esnasında fazla kızarmış, bıçak açmamış, şekil bozukluğu olan ekmeklerden ürettiği "Halk Çerez" isimli atıştırmalıklar, Ankara Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikasının günlük çıkan ve üretim esnasında fazla kızarmış, bıçak açmamış, şekil bozukluğu olan ekmeklerden ürettiği "Halk Çerez" isimli atıştırmalıklar, Ankara Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak.