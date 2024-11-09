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Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 51 Kadın Kurtarıldı, 15 Zanlı Gözaltında

Ankara'da düzenlenen büyük fuhuş operasyonunda 51 kadın kurtarıldı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:13
Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 51 Kadın Kurtarıldı, 15 Zanlı Gözaltında

Ankara'da Büyük Fuhuş Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, 51 mağdur kadın kurtarıldı ve 15 zanlı gözaltına alındı. Bu operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olarak gerçekleşti.

Detaylı Teknik Takip

İşlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ay süren dinleme ve teknik takip sonrasında başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, aralarında 8 eğlence mekanı ile 4 otelin müdür ve çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İşletmelere Cezai İşlem

Söz konusu işletmelere cezai işlem uygulanarak faaliyetlerine son verildi. Olayın ardından şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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