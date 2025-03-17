Ankara'da Fuhuş ve Gasp Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Gasp Soruşturmasında Önemli Gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, fuhuş amacıyla anlaştıkları kişilerden gasp yaptıkları iddia edilen 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, 20 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Açıklamaya göre, Genel Soruşturma Bürosu, fuhuş yapmak ve yaptırmak için sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla hedef müşterileri şüpheli kadınlarla buluşturduktan sonra, bu kişilerin para ve değerli eşyalarını gasbeden çeteye yönelik operasyon başlattı.

Operasyon, Ankara ve Antalya'daki 22 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlendi. Zanlılardan 18'i Ankara'da, 2'si Antalya'da gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.