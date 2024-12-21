Ankara'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş organize etti. Yürüyüş, Kocatepe Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından cami avlusunda toplanılmasıyla başladı.

Katılımcılar, Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçerek İsrail aleyhinde sloganlar attı ve tekbir getirdi. Sıhhiye'de yapılan mitingde platform üyesi Ahmet Salih Güllü, Filistin'de 441 gündür çocukların ve kadınların öldüğüne dikkati çekerek, "Düşman olarak nitelendirdiğimiz terör devleti, sadece Filistinlilerin düşmanı değil, tüm dünyanın ve insanlığın düşmanıdır," dedi.

Güllü, "Mazlum coğrafyalardaki zalimlerden hesap sorulana kadar susmayacağız" diyerek, şu ifadelerde bulundu: "Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netenyahu da öyle gidecektir. Zulüm asla payidar olamaz. Zira ayette denildiği üzere, 'Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz, batıl yok olmaya mahkumdur.'"

Tarihsel bir perspektif sunarak, Halep, Hama, Humus ve Şam'da gelen özgürlüklerin Gazze ve Kudüs'teki özgürlük mücadelesinin habercisi olduğunu vurguladı. "Dün Emevi Camisi'nde özgürce kıldığımız namaz, Allah'ın yardımı ve izniyle yarın Mescid-i Aksa'da kılınacaktır," sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından cami avlusunda toplandı. Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçen grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından cami avlusunda toplandı. Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçen grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.