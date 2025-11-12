Ankara'da gelin iddiası: 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olayın Detayları

18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddialara göre A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ile kayınvalidesi Nadiye S. (86)'yi darbetti.

Uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Nadiye S., yoğun bakımda müşahede altına alındı ve iki haftadır sürdürülen tedavinin ardından hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Olayın ardından gelin A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet ve Şüpheli İfadeleri

Emniyette ifadesi alınan koca F.S., eşinin hem kendisini hem de annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. Şüpheli A.S. ise iddiaları reddederek şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu savundu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

OLAYIN OLDUĞU APARTMAN