Ankara'da gelin iddiası: 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de gelini A.S.'nin darbettiği iddia edilen 86 yaşındaki Nadiye S., iki haftalık tedavi sonrası hayatını kaybetti. Gelin gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:41
Ankara'da gelin iddiası: 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ankara'da gelin iddiası: 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olayın Detayları

18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddialara göre A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ile kayınvalidesi Nadiye S. (86)'yi darbetti.

Uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Nadiye S., yoğun bakımda müşahede altına alındı ve iki haftadır sürdürülen tedavinin ardından hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Olayın ardından gelin A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet ve Şüpheli İfadeleri

Emniyette ifadesi alınan koca F.S., eşinin hem kendisini hem de annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. Şüpheli A.S. ise iddiaları reddederek şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu savundu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

OLAYIN OLDUĞU APARTMAN

OLAYIN OLDUĞU APARTMAN

OLAYIN OLDUĞU DAİRENİN DIŞ KAPISI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı