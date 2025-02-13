Ankara'da Gelininin Ölümüne Neden Olan Sanığa 25 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Ankara’da Gelinini Öldüren Sanık 25 Yıl 3 Ay Hapse Çarptırıldı

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kendi gelini Derya Demir’i silahla öldüren Satılmış Demir, 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın arka planında, sanığın oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tutması yatıyor.

Duruşmada Mahkeme Heyeti ve Savcıdan Açıklamalar

16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık Satılmış Demir ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, esas hakkındaki görüşü için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, olayın detaylarını aktararak, sanığın ruhsatsız tabanca ile gelinini 6-7 kez yakın mesafeden vurarak kasten öldürdüğünü ifade etti.

Sanığın İfadesi ve Mahkeme Kararı

Demir hakkında, hem “kadına karşı kasten öldürme” hem de “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ceza talep edildi. Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti. Sanık Satılmış Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü iddia ederek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başla bir diyeceğim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ardından, gelini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek cezasını 24 yıla indirdi.

Olayın Arka Planı

İddianameye göre, maktul Derya Demir'in eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'te intihar etti. Satılmış Demir, gelinini bu olaydan sorumlu tutarak 28 Aralık 2023 tarihinde tabancayla vurmuştur. Sanık, ifadelerinde gelinini öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bu olay, aile içindeki trajik bir durumu gözler önüne sererken, hukuki sürecin ne denli karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.