Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak: Şaşmaz'ta Yollar Sular Altında

Ankara'da öğleden sonra etkili gök gürültülü sağanak, Şaşmaz'ta su birikintilerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:24
Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak: Şaşmaz'ta Yollar Sular Altında

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Şehirde Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışın yol açtığı su birikintileri bazı cadde ve sokaklarda ulaşımı zorlaştırdı.

Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde su birikintileri

Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde sokaklarda suyun yükselmesi sonucu araçlar güçlükle ilerledi; bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'nda aksama ve müdahale

İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'nda rögarın tıkanması nedeniyle yol tek şeride düştü ve araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarı açmak için çalışma başlattı.

