Ankara'da Görme Engellilere Yardım Bahane Ederek Telefon Çalan Hırsız Tutuklandı

Ankara'da görme engellilere yardım ederken cep telefonlarını çalan bir kişi tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:17
Ankara'da Görme Engellilere Yardım Bahane Ederek Telefon Çalan Hırsız Tutuklandı

Ankara'da Hırsızlık Olayı

Ankara'da görme engelli bireylere yardım etme bahanesiyle yaklaşarak cep telefonlarını çalan bir şahıs, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Hırsızlık Metodu

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonları çıkışında bekleyen ve metrodan inen görme engellilere yardım etmek amacıyla yaklaşan bir kişinin, kollara girip cep telefonlarını çaldığını fark etti.

Şüpheliye Yönelik Operasyon

Şüpheliye yönelik olarak detaylı bir çalışma başlatan ekipler, 5 farklı metro istasyonunda tedbir aldı. Sonuç olarak, şüpheli Lokman U. yakalanarak gözaltına alındı. Lokman U.'nun, 9 farklı kişinin cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Gözaltına Alınması ve Suç Kayıtları

Çalıntı telefonları sattığı bir telefoncuya yapılan operasyonda gözaltına alınan Lokman U.'nun, daha önce hırsızlık suçundan 32 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden Lokman U., "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım, pişmanım."

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Lokman U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, çalıntı telefonları sahiplerine teslim etti.

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Ankara'da Görme Engellilere Yardım Bahane Ederek Telefon Çalan Hırsız Tutuklandı
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