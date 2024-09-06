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Ankara'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliği, sağlık bilincini artırmak ve koruyucu tedbirleri vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:23
Ankara'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği Gerçekleşti

Ankara'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinliği bu yıl da Ankara'da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Hamamönü'nde kurulan stantlarla halkın sağlığına yönelik bilgilendirmelerin aktarıldığı bir ortam sağladı.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Söz konusu etkinliğe Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Niyazi Kurtcebe katıldı. Etkinlik, Ankara Kulübü Seymen ekibi tarafından sergilenen geleneksel gösterilerle başladı.

Sağlık Bilgilendirme Standları

Etkinlik alanında kurulan 16 sağlık standında, vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Sağlık ekipleri, tansiyon, kilo, boy ve bel çevresi ölçümleri yaparak, katılımcılara kişisel sağlık durumları hakkında bilgi sundu.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Vurgu

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Demirkol, "81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak istiyoruz" ifadesini kullandı. Demirkol, ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sağlıklı bireyler yetiştirmek için aile hekimlerini hatırlatmanın önemine değinerek, bebeklerin sağlıklı büyümesi için üzerinde durdukları projeleri sürdüreceklerini belirtti.

Aile Hekimlerine Dikkat Çekildi

Kurtcebe, aile hekimleri ve aile sağlık merkezlerinin sağlık hizmetlerinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı. Çocukların sağlık durumlarını izlemenin önemine dikkat çeken Kurtcebe, "Eğer doğumun ilk haftasında gerekli testleri yapmazsak çocukların sağlığını tehlikeye atmış olabiliriz. Biz hastalanmadan sağlığımıza yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

Etkinlik, katılımcılara sağlık bilincini artırmayı ve koruyucu sağlık hizmetleri konusundaki farkındalıklarını yükseltmeyi hedefledi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü semtinde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ 2) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla gerçekleşti.

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