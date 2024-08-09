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Ankara'da Hayvan Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da barınağın yakınlarında bulunan hayvan ölümleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Belediyeden açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:06
Ankara'da Hayvan Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Hayvan Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Altındağ ilçesindeki bir barınağın çevresinde ölü hayvanlar bulunmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma süreci başlatıldı.

Belediye Yetkilisinden Açıklama

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç., sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun yapıldığını ifade etti. E.Ç, olayla ilgili sosyal medyada dolaşan "hayvan katliamı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

E.Ç, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek değil, aynı zamanda kedi ve küçükbaş hayvan ölüleri de bulunmaktadır. Olayın delilleri arasında, ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar da vardır," dedi.

Olay Yeri Mezar Yeri

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen alanın 5 bin metrekare büyüklüğündeki 150 kapasiteli geçici hayvan bakımevinin yakınındaki hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Bu mezarlığın, doğal ölüm ya da trafik kazaları gibi nedenlerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alan olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Belediyemiz, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ortalama 20-25 ölü hayvanı hijyenik şartlarda toplamaktadır," bilgisine yer verildi.

Hayvan Hakları Vurgusu

Kamuoyuna, "katliam" şeklinde lanse edilen haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtilirken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin hayvan hakları dernekleriyle çalıştığı ve hayvansever bir başkan olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra, Tiryaki'nin seçim beyannamesinde yer alan Ankara'nın en büyük Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için de talimat verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bin hayvan kapasiteli Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi içinde, köpek eğitim alanları, hayvan hastanesi ve diğer olanaklar bulunacaktır. Hayvan haklarına saygı duyan bir belediye, katliam yapmayı asla düşünemez," şeklinde ifadelere yer verildi.

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