AB Türkiye Delegasyonu, ABB ve TBB işbirliğiyle Ankara'da 'Herkes İçin Ulaşım' yürüyüşü düzenlendi; Aşkabat Caddesi otomobilsiz kalarak etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:00
Ankara'da 'Herkes İçin Ulaşım' Yürüyüşü - Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başkentte "Herkes İçin Ulaşım" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik ve güzergâh

Çankaya ilçesindeki Aşkabat Caddesi (7. Cadde), Otomobilsiz Kent Günü etkinliği ve yürüyüş kapsamında 20.00'ye kadar araç trafiğine kapatıldı.

Etkinliğe katılmak üzere elektrikli otobüsle Aşkabat Caddesi'ne gelen AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, bisikletli ve yaya kalabalık grup eşliğinde caddede yürüdü ve tanıtım sergilerini ziyaret etti.

Vilcinskas'ın değerlendirmeleri

Vilcinskas, kentsel hareketlilik vizyonunun önemine vurgu yaparak, Ankara gibi şehirlerde trafik tıkanıklığını azaltmak için bisiklet yollarına ve elektrikle çalışan toplu taşımaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Otomobilsiz Kent Günü" ile insanların arabasız olarak da şehir sokaklarında dolaşabileceğini gösterme hedefinin bulunduğunu söyleyen Vilcinskas, Ankara'nın kentsel hareketlilik konusunda pilot şehirlerden olduğunu ifade etti.

Vilcinskas, hafta sonları bazı caddelerin sadece yayalara açılmasını temenni ederek, "Özgürlüğü, hareketliliği ve caddenin ortasında komşunla sohbet edebileceğini hissetmek harika." dedi.

Bu hafta sonu Türkiye'nin 17 şehrinde benzer etkinlikler düzenlendiğini ve Avrupa kentlerinde de Otomobilsiz Kent Günü'nün kutlandığını belirten Vilcinskas, Türkiye'nin bu girişime dahil olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedir?

Avrupa Hareketlilik Haftası, bireyleri, şehirleri, eğitim kurumlarını, şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda adım atmaya teşvik eden bir farkındalık kampanyasıdır.

Hafta boyunca yürüyüş, bisiklet, temiz ve akıllı toplu taşıma gibi yöntemler öne çıkarılarak enerji tüketiminin azaltılması, daha sürdürülebilir şehirler ve yüksek yaşam kalitesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başkentte "Herkes İçin Ulaşım" yürüyüşü düzenledi.

