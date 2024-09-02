Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı

Ankara'da Barış Sergisi Açıldı

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki atom bombalarıyla ilgili etkilerini betimleyen "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da kapılarını açtı.

Serginin Detayları

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilendi.

Açılış Töreni

15 Eylül'e kadar açık kalacak bu serginin açılışına, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, diğer diplomatik temsilciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Katsumata'nın Açıklamaları

Büyükelçi Katsumata, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının sonuçlarına dikkat çekti. 210 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti ve "Bu sayı, sadece o yılki ölümleri göstermektedir. Radyasyon etkileriyle daha sonra kaybedilen hayatları da unutmamak gerekir" dedi.

Katsumata, nükleer silahsızlanma hedefine ulaşmak için Türkiye gibi benzer düşünen ülkelerle işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Dünya Gündemi ve Gelecek Etkinlikler

Büyükelçi, nükleer silahların varlığının insani bir tehlike oluşturduğunu vurguladı ve Rusya-Ukrayna gelişmelerinin bu tehlikeyi artırdığını kaydetti. Ayrıca, 2024 yılında Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla pek çok kültürel etkinliğin planlandığını söyledi.

Bunun yanı sıra, 13 Eylül'de Hiroşima'dan gelecek bir gönüllüyle atom bombası anlatılarının ele alınacağı bir okuma etkinliği düzenlenecektir.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.