Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı

Atom bombalarının etkilerini yansıtan sergi, Ankara'da açıldı ve 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:00
Ankara'da 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' Açıldı

Ankara'da Barış Sergisi Açıldı

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki atom bombalarıyla ilgili etkilerini betimleyen "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da kapılarını açtı.

Serginin Detayları

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilendi.

Açılış Töreni

15 Eylül'e kadar açık kalacak bu serginin açılışına, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, diğer diplomatik temsilciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Katsumata'nın Açıklamaları

Büyükelçi Katsumata, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının sonuçlarına dikkat çekti. 210 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti ve "Bu sayı, sadece o yılki ölümleri göstermektedir. Radyasyon etkileriyle daha sonra kaybedilen hayatları da unutmamak gerekir" dedi.

Katsumata, nükleer silahsızlanma hedefine ulaşmak için Türkiye gibi benzer düşünen ülkelerle işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Dünya Gündemi ve Gelecek Etkinlikler

Büyükelçi, nükleer silahların varlığının insani bir tehlike oluşturduğunu vurguladı ve Rusya-Ukrayna gelişmelerinin bu tehlikeyi artırdığını kaydetti. Ayrıca, 2024 yılında Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla pek çok kültürel etkinliğin planlandığını söyledi.

Bunun yanı sıra, 13 Eylül'de Hiroşima'dan gelecek bir gönüllüyle atom bombası anlatılarının ele alınacağı bir okuma etkinliği düzenlenecektir.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle...

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombalarının yol açtığı hasarı betimleyen panoların bulunduğu "Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi" başkent Ankara'da açıldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar