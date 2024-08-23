Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: Üç Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu Gerçekleşti

Başkent Ankara'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir hırsızlık operasyonunda, üç yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Gözaltına Alma Süreci

Olay, Çankaya, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde bu ay içinde gerçekleşen hırsızlık vakalarının ardından başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, 185 adet güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Operasyon ve Ele Geçirilen Eşyalar

Yapılan operasyonda Gürcistan uyruklu A.A, G.T. ve K.G. adlı şahıslar metro istasyonunda yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, kapı kilitlerini açmak için kullanılan aparatların yanı sıra, mağdurlara ait birçok ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin, boş evleri tespit ettikten sonra özel aletlerle kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para ve elektronik cihazlar çaldıkları öğrenildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Mağdurlara İade Süreci

Ele geçirilen eşyalar, hırsızlık mağdurlarına iade edildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin şehirdeki asayişi sağlamak adına gerçekleştirdiği etkili çalışmaların bir örneği olarak değerlendirilmektedir.

Ankara'da yapılan hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, kapı kilitlerini açmak için kullanılan aparatlar, kamufle olmak için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.